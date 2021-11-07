قطر تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي: "عمل إرهابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب أ):

أعربت قطر، الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي .

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، هذه المحاولة "عملاً إرهابياً يستهدف الدولة العراقية الشقيقة"، مشددة على ضرورة ملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة.

وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة العراق، وتطلعات شعبه الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

وكان المتحدث الرسمي باسم خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلن أن الكاظمي تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم لمحاولة اغتيال فاشلة بثلاث طائرات مسيرة مفخخة.

وقال اللواء سعد معن لتلفزيون "العراقية" إن ثلاث طائرات مسيرة شاركت في عملية استهداف منزل الكاظمي فجر اليوم وتمكنت القوات العراقية من إسقاط اثنتين منها فيما نفذت الثالثة عملية القصف وأن التحقيق جار للوصول إلى الجناة.

ويأتي الهجوم وسط ما يشهده العراق من احتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي والتي تكبدت فيها الجماعات الموالية لإيران خسائر كبيرة.

واندلعت اشتباكات يوم الجمعة بين مئات المتظاهرين، احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية في 10 تشرين أول/أكتوبر، وقوات الأمن بالقرب من المنطقة الخضراء، مقر المكاتب الحكومية والسفارات الأجنبية في بغداد.