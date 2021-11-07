مصر تؤكد وقوفها مع العراق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

أعربت مصر، الأحد، بأشد العبارات عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وأكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية "وقوفها مع العراق الشقيق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، أو ينال من تماسك جبهته الداخلية".

وشددت على أن تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تُثني العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، والتي كان آخرها عقد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.

ودعت مصر جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق الشقيق.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت أن الكاظمي تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

ويأتي الهجوم وسط ما يشهده العراق من احتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي والتي تكبدت فيها الجماعات الموالية لإيران خسائر كبيرة.

واندلعت اشتباكات يومالجمعة بين مئات المتظاهرين، احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية في 10أكتوبر، وقوات الأمن بالقرب من المنطقة الخضراء، مقر المكاتب الحكومية والسفارات الأجنبية في بغداد.