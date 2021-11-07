طلعت: توقعات البنك الأوروبي لنمو الاقتصاد المصري يعكس نجاح قطاع الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي الجاري، مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات وانتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار، وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، يعكس النجاح الذي يحققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأحد أن هذا يأتي في ظل ارتفاع معدلات نمو القطاع وكونه أعلى قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16 %؛ بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% مع العمل على زيادة هذه النسبة لتصل إلى ٨٪ خلال ثلاث سنوات.

وأضاف طلعت أن هناك العديد من التقارير الدولية التي أبرزت الطفرة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا في ظل تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية على النحو الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد طلعت على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمرار ارتفاع معدلات نمو القطاع، واستكمال مشروعاتها لتطويع التكنولوجيا الرقمية وتبني أحدث التقنيات لدعم قطاعات الدولة في تحقيق التحول الرقمي.

وأوضح أن الوزارة تنفذ استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من المحاور وهي تحقيق التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى أنه يتم استكمال تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة انحاء الجمهورية مع العمل بالتوازي على توطين صناعة الذكاء الاصطناعي، وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.