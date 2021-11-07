تراجع أسعار مجموعة من الخضروات في سوق الجملة بالعبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والبصل والفاصوليا والخيار، بينما ارتفع سعر الكوسة خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس السبت.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.4 جنيه و3 جنيهات، بانخفاض جنيها.

البطاطس 3.75 جنيهات و6 جنيهات.

البصل بين 2 و3.5 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و 4 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، بانخفاض جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات