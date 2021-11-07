"هنا تسقط الشمس بين الجبال".. رحلة دليل بدوي لقمة جبل موسى في سيناء - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

مالت شمس السبت إلى المغيب بينما كان "رمضان" الدليل السياحي، يراجع الترتيبات اللازمة لتأمين عمله مع المجموعة السياحية التي صعد بصحبتها إلى قمة جبل موسى الشهير في سانت كاترين، للاستمتاع بلحظة الغروب رغم مشقة رحلة الصعود.

قال "رمضان محمود الجبالي، دليل بدوي مرافق لأحد الوفود السياحية فوق قمة الجبل" لـ"الخليج 365": تتميز مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، بجمال الطبيعة في مناطق جبلية، وروحانية، ووديان تكسوها الأشجار وبحيرات المياه، ما يجعلها تجذب آلاف السائحين كل عام من محبي السياحة الدينية، والبيئية الطبيعية، والثقافية، والسياحة الرياضية مثل تسلق الجبال.

ويصعد السياح من مختلف الجنسيات على قمة جبل موسى للاستمتاع بمشهد الغروب، على الرغم من مشقة رحلة الصعود.

وتابع، إنه على الرغم من مشقة رحلة الصعود التي تستغرق من 5 إلى 7 ساعات، إلا أن العديد من السائحين يعتبرونها رحلة إثارة ومتعة وتشويق وتحدي، لكون الرحلة تتطلب السير في ممرات لتسلق الجبل، ثم صعود نحو 700 درجة للوصول إلي القمة، في حين أن عملية النزول لا تتعدى الساعتين.

وأوضح "الجبالي" أن السائحين حرصوا على الاستمتاع بالأجواء الطبيعية من فوق قمة الجبل، ومشاهدة الشمس وهي تغرب في السماء وكأنها تسقط بين الجبال شاهقة الارتفاع، إضافة إلى الطبيعة الساحرة واللوحة الفنية التي ترسمها السماء مع قمم الجبال.

وأكد أن الكثير من السائحين يصرون على البقاء فوق قمة الجبل حتى الصباح، رغم شدة برودة الطقس، وذلك لرؤية أروع شروق شمس ليوم جديد.