السيسي يستمع لشرح المشروعات الجديدة خلال افتتاح معرض "النقل الذكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرح مفصل حول المعدات والمعامل التى يتم استخدامها فى النقل الذكي بمساعدة القوات المسلحة خلال افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، الذي يعقد تحت رعايته.

وتعقد الدورة الحالية للمعرض، تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها، كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.​