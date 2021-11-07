السعودية تدين الاستهداف الجبان على رئيس مجلس الوزراء العراقي

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ما بعد أعمال الشغب في الكابيتول
ما زالت أحداث شغب الكابيتول وارتباطها بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب محطا للأنظار في الولايات المتحدة، فهي لم تكن المرة...
عقالا: منجزات كبيرة ومراكز متقدمة في تعليم نجران
رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى...
الحوثي ينهب أملاك عمه
ساهمت قرارات فرض الميليشيات الحوثية السيطرة على كافة أملاك وعقارات عم عبدالملك الحوثي، محمد عبدالعظيم المعروف بالعلامة والمفتي...
29 ألف حقيبة شتوية بباكستان وتأهيل 446 معاقا باليمن
امتدت الخدمات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحتاجين في اليمن وفي جمهورية باكستان الإسلامية واللاجئين...
المملكة تدعو إلى التصدي للإرهاب العابر للحدود
دعت المملكة جميع الدول إلى تعزيز التعاون الدولي بحزم ضد الإرهاب الدولي العابر للحدود واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على هذه...
محتجو السودان يرفضون تقاسم السلطة
رفضت حركة الاحتجاج في السودان المبادرات المدعومة دوليا، للعودة إلى ترتيب تقاسم السلطة مع الجيش، بعد أحداث الشهر الماضي، داعية إلى...
مقر لتأمين الاعتصام في بغداد
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة...
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