إيران تعلق على محاولة اغتيال الكاظمي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 47 دقيقة

في أول رد فعل إيرانية رسمية على محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر الأحد، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن “محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي هي فتنة جديدة”.

وعلق شمخاني على استهداف منزل مصطفى الكاظمي في تغريدة على تويتر : “يجب التحري عنها (المحاولة) في مراكز الفكر الأجنبية، والتي لم تجلب منذ سنوات، من خلال خلق ودعم الجماعات الإرهابية واحتلال البلاد، سوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار للشعب العراقي المظلوم”، وفق وصفه.

وكان الكاظمي نجا من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت مقر إقامته في المنطقة الخضراء في بغداد، فجر الأحد، وفقا لمصادر عراقية رسمية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني: “محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء العراقي بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد من دون أن يصاب بأي أذى”.

وجاءت محاولة اغتيال الكاظمي في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي عقد في العاشر من أكتوبر، إذ ترفض الكتل السياسية الممثلة للحشد الشعبي وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران ومنضوية في القوات المسلحة، النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها.