العراق.. اعتقال 24 شخصا من عوائل “داعش”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اعتقال 24 شخصا من عوائل تنظيم “داعش” الإرهابي قادمين من سوريا.

وأعلنت فرقة 15 في الجيش العراقي بمحافظة نينوى في بيان لها إنه تم رصد حركة أشخاص بواسطة الكاميرا الحرارية في الجانب السوري قرب قرية الأبطخ التابعة إلى منطقة ربيعة والمحاذية إلى الشريط الحدودي مع سوريا، وعلى الفور تم الإيعاز إلى قوة الكمين الموجودة، وفور اجتيازهم الحدود تم اعتقالهم وتبين أنهم 24 شخصا يحملون الجنسية العراقية ومن سكان الموصل.

وأضافت أنه تبين أنهم من عوائل “داعش” الإرهابي وغادروا العراق عام 2015 وهم 5 نساء و19 طفلا.

وأشارت إلى أنه تم تسليمهم لمركز الشرطة بعد تدقيق المعلومات بالتنسيق مع المصادر والوكالات الأمنية.

وبين الحين والآخر، يعلن العراق عن توقيف عناصر من داعش أو مقتل آخرين ضمن عمليات عسكرية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي بالبلاد.

وأعلن العراق القضاء على تنظيم داعش عام 2017، لكن فلوله لا تزال تواصل عملياتها الإرهابية في البلاد.

وبسط داعش سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق في 2014 معلنا إقامة دولته المزعومة قبل أن يسقط في العراق ولاحقا في سوريا عام 2018.