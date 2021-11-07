الولايات المتحدة تدين محاولة اغتيال الكاظمي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2021 8:25 صباحًا

دانت الولايات المتحدة اليوم الأحد محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووصفتها بـ”العمل الإرهابي الواضح”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له: “لقد شعرنا بالارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى. هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدة، استهدف صميم الدولة العراقية”.

وأضاف: “نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية الموكلة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله، وعرضنا المساعدة في التحقيق بهذا الهجوم”.

وكان الكاظمي قد تعرض مساء السبت لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بطائرة مسيرة.

وأكد مصدر في مكتب الكاظمي لـRT أن رئيس الوزراء لم يصب، لكن أفرادا في طاقم حمايته أصيبوا بجروح، كما تضررت مجموعة من العجلات المصفحة الخاصة بموكبه.