شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تجري تدريبا على إطلاق نيران المدفعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت كوريا الشمالية تدريبا على إطلاق نيران المدفعية، لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (كيه.سي.إن.إيه) اليوم أن " سلاح المشاة الميكانيكي أجرى مسابقة على إطلاق نيران المدفعية في اليوم السابق".

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية أن التدريبات تأتي في وقت، يسود فيه الحماس للتدريب المكثف، في عموم جيش الشعب الكوري، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للدولة.

ولم يحضر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون التدريب.