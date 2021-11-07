انت الان تتابع خبر رئيس حكومة كردستان يدين محاولة اغتيال الكاظمي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال بارزاني في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، "ندين محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرات مسيرة مفخخة.
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرات مسيرة مفخخة.