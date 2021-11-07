رئيس حكومة كردستان يدين محاولة اغتيال الكاظمي

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرات مسيرة مفخخة.

بغداد - ياسين صفوان - دان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

محمد يوسف

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