اللواء رسول للسومرية: الأوضاع الأمنية في بغداد والمنطقة الخضراء مستقرة

بغداد - ياسين صفوان - اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، أن الأوضاع الأمنية مستقرة في العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء.

وقال اللواء رسول في تصريح للسومرية نيوز أن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة"، مؤكدا ان "الكاظمي لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة".

واضاف ان "القوات الأمنية قامت بالانتشار بعد الحادثة وتقوم الان بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".