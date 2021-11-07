بعد محاولة الاغتيال.. ميقاتي يهاتف الكاظمي للأطمئنان عليه

وذكر بيان لرئاسة الوزراء اللبنانية تابعته الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجرى اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واضاف ان "ميقاتي اطمأن على سلامة الكاظمي بعد نجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها"، مشيرا الى انه "أعرب عن امله للعراق الشقيق بدوام الامن والاستقرار".