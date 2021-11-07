انت الان تتابع خبر الرئيس اللبناني يدين محاولة اغتيال الكاظمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دان الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، محاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر اليوم، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من خلال استهداف منزله بقصف صاروخي.