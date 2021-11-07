اخبار العالم

الرئيس اللبناني يدين محاولة اغتيال الكاظمي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الرئيس اللبناني يدين محاولة اغتيال الكاظمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دان الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، محاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر اليوم، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من خلال استهداف منزله بقصف صاروخي.
واعتبر عون أن "هذه المحاولة تستهدف ليس فقط شخص الرئيس الكاظمي، بل كذلك الاستقرار والأمن في العراق والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وتفعيل الاقتصاد الوطني وتوفير حياة هانئة للشعب العراقي الشقيق".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا