الداخلية: محاولة اغتيال الكاظمي جرت بثلاث طائرات مسيرة

وذكرت الوزارة في تصاريح صحفية تابعتها الخليج 365، أن "محاولة اغتيال رئيس الوزراء جرت بثلاث طائرات مسيرة"، مبينا ان "القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين".

ووجهت بـ"فتح تحقيق بملابسات الحادث "، لافتة الى ان "الكاظمي لم يصب باي اذى".



وأضافت الوزارة، ان "الطائرات كانت مختلفة الاحجام"، مشيرا الى ان هناك "اصابات في صفوف حماية الكاظمي".