انت الان تتابع خبر الداخلية: محاولة اغتيال الكاظمي جرت بثلاث طائرات مسيرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكدت وزارة الداخلية، ان محاولة اغتيال رئيس الوزراء جرت بثلاث طائرات مسيرة.
وذكرت الوزارة في تصاريح صحفية تابعتها الخليج 365، أن "محاولة اغتيال رئيس الوزراء جرت بثلاث طائرات مسيرة"، مبينا ان "القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين".
ووجهت بـ"فتح تحقيق بملابسات الحادث "، لافتة الى ان "الكاظمي لم يصب باي اذى".
وأضافت الوزارة، ان "الطائرات كانت مختلفة الاحجام"، مشيرا الى ان هناك "اصابات في صفوف حماية الكاظمي".
ووجهت بـ"فتح تحقيق بملابسات الحادث "، لافتة الى ان "الكاظمي لم يصب باي اذى".
وأضافت الوزارة، ان "الطائرات كانت مختلفة الاحجام"، مشيرا الى ان هناك "اصابات في صفوف حماية الكاظمي".