شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 250 مليوناً و274 ألفا و640 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يبحث العالم جاهدا مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 5 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 250 مليوناً و274 ألفا و640 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و60 ألفا و234 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 226 مليونا و551 ألفا و707 حالات.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 74 إصابة جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، السبت، ارتفاعا من 55 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 50 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، ارتفاعا من 40 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض 35، ارتفاعا من 27 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 97734، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 261 وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و3574 إصابة إضافية، السبت، مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 289674 وإجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و825404 منذ بدء الجائحة.

ويقول المسؤولون إن من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدا من إصابات ووفيات كوفيد-19 الفعلية.

أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل بأن البلاد سجلت، السبت، 328 وفاة جديدة بكوفيد-19 و11866 حالة إصابة إضافية مؤكدة.

وسجلت البرازيل 609388 وفاة إجمالا بسبب فيروس كورونا و21 مليونا و874324 إصابة مؤكدة.

سجلت وزارة الصحة المصرية 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة، السبت، مقارنة مع 922 إصابة و60 وفاة في اليوم السابق.

وقالت الوزارة: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 336582 من ضمنهم 282514 حالة تم شفاؤها و19011 حالة وفاة".

ألغى وزير البيئة الأيرلندي رحلته المقررة للمشاركة في قمة المناخ (كوب26) بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أنه كان من المقرر أن يتوجه إيمون ريان، زعيم حزب الخضر الأيرلندي، إلى جلاسكو في وقت لاحق، الأحد.

ودخل ريان في عزل ذاتي، ولكن لم تظهر عليه أي أعراض.

وظهرت إيجابية إصابته يوم السبت بعد إجراء فحص "بي سي أر" احترازي يوم الجمعة وفقا لتوصيات منظمي (كوب26).