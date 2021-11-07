شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأملاك العامة للموارد المائية × 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الرى والموارد المائية الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية فى 8 أنواع منها مجر نهر النيل والمجارى المائية وجسورهم ومخرات السيول وأراضي طرح النهر وحوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكيوالأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية.

ونصت المادة 2 على تضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الآتى:

1-مجرى نهر النيل وجسوره ، وبما في ذلك جميع الأراضي الواقعة بين الجسورما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها

2-المجارى المائية وجسورها ، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها

3-مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة

4-المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة

5-حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة

6-الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها

7- الاراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لاغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض

8-أراضى طرح النهر الواقعة داخل حدى حرم النهر ويستثنى من ذلك الاراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها

ويهدف القانون إلى وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى، ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، منها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات قناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.

وكذلك يهدف إلى الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص فى المنطقة المحظورة وإشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط مستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستويات المحلية والإقليمية والقومية، تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة فى صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة فضلاً على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها.