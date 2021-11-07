شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يقتل 5 عناصر من مليشيا «الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَدَّ الجيش الصومالي هجومًا شنه مقاتلو حركة الشباب الإرهابية على مدينة مركا مركز إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو.

وأفاد قائد مجموعة من الجيش الصومالي،الرائد عبد الرحمن محمد مونية -وفق وكالة الأنباء الصومالية أمس- أن قواته تمكنت من قتل 5 عناصر من حركة الشباب الإرهابية وإصابة 15 آخرين بجروح.

من جهة أخرى قضت القوات المسلحة الصومالية، في عملية عسكرية بمنطقة غورسرو في إقليم شبيلي السفلى، على عنصرين من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.