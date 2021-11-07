الحكيم يعلق على محاولة اغتيال الكاظمي ويوجه دعوة لـ'العقلاء'

وقال الحكيم في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "هذا العمل من شأنه تأزيم المواقف وتعريض هيبة الدولة للخطر والعصف بسمعة العراق أمام الرأي العام العالمي".

وأضاف، أن "استهداف رئيس أعلى سلطة تنفيذية في البلاد يمثل تطورا خطيرا ينذر بأحداث أخطر إذا لم يتدارك العقلاء وأصحاب القرار تداعياتها، ويخاطر بالمنجزات التي تحققت على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي".

