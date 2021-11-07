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انت الان تتابع خبر برهم صالح: استهداف رئيس الوزراء جريمة نكراء بحق العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، ان الاعتداء الارهابي الذي استهدف رئيس الوزراء تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق.
وذكر صالح في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "هذا الاعتداء يستوجب وحدة الموقف في مجابهة الاشرار المتربصين بأمن هذا الوطن و سلامة شعبه".
وتابع، "لا يمكن ان نقبل بجر العراق الى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري".
وتابع، "لا يمكن ان نقبل بجر العراق الى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري".