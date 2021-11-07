برهم صالح: استهداف رئيس الوزراء جريمة نكراء بحق العراق

وذكر صالح في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "هذا الاعتداء يستوجب وحدة الموقف في مجابهة الاشرار المتربصين بأمن هذا الوطن و سلامة شعبه".

وتابع، "لا يمكن ان نقبل بجر العراق الى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري".

