بارزاني: استهداف الكاظمي عمل ارهابي خطير يهدد أمن واستقرار البلاد

وقال بارزاني في تدوينة له، "ادين واستنكر المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي التي جرت عن طريق مسيرة استهدفت محل اقامته في بغداد فجر اليوم والحمد لله على سلامته".

وأضاف أن "هذا العمل الارهابي تطور خطير يهدد الامن والاستقرار في البلاد وينذر بعواقب وخيمة، داعيا الجميع الى ضبط النفس والتهدئة".

— Nechirvan Barzani (@IKRPresident)