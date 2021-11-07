انت الان تتابع خبر بارزاني: استهداف الكاظمي عمل ارهابي خطير يهدد أمن واستقرار البلاد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال بارزاني في تدوينة له، "ادين واستنكر المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي التي جرت عن طريق مسيرة استهدفت محل اقامته في بغداد فجر اليوم والحمد لله على سلامته".
وأضاف أن "هذا العمل الارهابي تطور خطير يهدد الامن والاستقرار في البلاد وينذر بعواقب وخيمة، داعيا الجميع الى ضبط النفس والتهدئة".
— Nechirvan Barzani (@IKRPresident)
ادين واستنكر المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي التي جرت عن طريق مسيرة استهدفت محل اقامته في بغداد فجر اليوم والحمد لله على سلامته. هذا العمل الارهابي تطور خطير يهدد الامن والاستقرار في البلاد وينذر بعواقب وخيمة. أدعو الجميع الى ضبط النفس والتهدئة.— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) November 7, 2021