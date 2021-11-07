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بارزاني: استهداف الكاظمي عمل ارهابي خطير يهدد أمن واستقرار البلاد

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بغداد - ياسين صفوان - دان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال بارزاني في تدوينة له، "ادين واستنكر المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي التي جرت عن طريق مسيرة استهدفت محل اقامته في بغداد فجر اليوم والحمد لله على سلامته".

وأضاف أن "هذا العمل الارهابي تطور خطير يهدد الامن والاستقرار في البلاد وينذر بعواقب وخيمة، داعيا الجميع الى ضبط النفس والتهدئة".

 — Nechirvan Barzani (@IKRPresident)

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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