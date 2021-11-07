شاهد.. الصور الأولى للهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت الصور الأولى لمنزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن حجم الخسائر التي خلفتها محاولة اغتياله الفاشلة بمسيرة مفخخة.



وأعلنت القوات المسلحة العراقية، صباح الأحد، بدء التحقيقات لمعرفة مكان انطلاق الطائرة المسيرة المفخخة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف اللواء يحيي رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية باشرت بجمع الأدلة حول استهداف منزل رئيس الوزراء.

وأشارت قيادة العمليات المشتركة العراقية، إلى أن "القوات الأمنية قادرة على درء المخاطر وسنلاحق كل من يحاول المساس بأمن بلادنا".

ورفعت مليشيات إيران بالعراق من وتيرة إرهابها، ولم تكتف بزج المئات في أتون معاركها الخاسرة، بل حاولت أن تطال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ورغم عدم تبني المليشيات الإيرانية لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاظمي إثر استهداف منزله قرب المنطقة الخضراء بطائرة مسيرة مفخخة، إلا أن المقدمات تدل على النتائج.

وقبل ساعات معدودة من تلك المحاولة الفاشلة، أطلق العديد من قادة المليشيات الإيرانية والموالية لطهران بالعراق، العديد من التهديدات بحق الكاظمي والحكومة العراقية، زاعمين تزويرهم الانتخابات.

وكان الجيش العراقي أعلن، الأحد، عن تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، في بيان، إن "طائرة مسيرة محملة بمتفجرات استهدفت منزل رئيس وزراء العراق في العاصمة بغداد".