"الأوروبية العربية للتبادل الثقافي" تفتتح مكتبا للمنظمة بالإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كلفت المنظمة الأوروبية العربية للتبادل الثقافي البلجيكية، في اجتماعها ببروكسل، نهاية الشهر الماضي، بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة بالإمارات.



واختارت المنظمة المستشار سالم حمد سرور الكعبي لرئاسته، والمستشار علي أحمد محمد سيف الأنصاري نائبا له، لمدة عامين قابلين للتجديد.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن فترة العامين هي من بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما منحتهم المنظمة شهادة سفير جودة وتميز لجهودهم الإنسانية في مجال العمل التطوعي والثقافي وتأثيرهم الإيجابي على ثقافة السلام في العالم.