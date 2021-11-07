شكرا لقرائتكم خبر عن المكون العسكري حسم الأمر من أجل مصلحة السودان وشعبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حوّل بعض الإعلام الداخلي والخارجي أجندة ما يحدث في السودان بدواعي أن الإجراءات التصحيحية المتخذة من الفريق البرهان هي انقلاب؟ ما هي الحقيقة؟

- ما حدث هو تصحيح مسار للثورة وليس انقلابا عسكريا كما يدعي البعض ممن أبعدوا عن المشهد وصححت فترة سيطرتهم على السلطة، ورأيناهم ضجوا لعدد من القنوات الخارجية بأن الذي حدث انقلاب، وصورا لهم ذلك، ما جعلها تروج لذلك دون علم أو دراية بحقيقة ما جرى، فالإعلام الخارجي نقل ما يجري بحيادية واحترافية، وآخر للأسف أدخل ما يدور في صراعات بالمنطقة في مواقفه تجاه السودان، ولكني أصحح ما فُهم خطأ، هذا مسار تصحيحي، والدليل أن هناك اتفاقا مسبقا من «حتى» الذين استبعدوا الآن وأقصد الحرية والتغيير المجلس المركزي على أن فترة العامين ونصف العام الماضية كانت فاشلة تماما، وهم متفقون معنا كما قلت لك، بأن هناك فشلا كاملا، ليس في هذا خلاف، وقد يكون بعضنا تعلق بالأمل في العمل على إصلاح ذلك، ولكن 90 % من مكونات الفترة الانتقالية كانت تعلم وتؤمن تماما، ووصلنا إلى قناعة كاملة بأنه ليس بالإمكان أن يكون هناك تصحيح من داخل «الأحزاب الأربعة»، فهي مجموعة سطت وتسللت إلى كابينة القيادة وسرقت الثورة ودماء ونضالات واستشهاد الشباب السوداني، وهنا لم يكن هنالك خيار أمام القوات المسلحة السودانية وقيادتها الوطنية الشريفة، ولا ننسى أنها مَن انحازت إلى الشعب عندما لجأ إليها في القيادة العامة للجيش واعتصم أمام بوابتها في 2019 وهي ذات القيادة التي انحازت أخيرا عبر الإجراءات التصحيحية لتطلعات وآمال السودانيين، ويكفي شكوى المواطنين من تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في فترة العامين السابقين، فالحال يغني عن السؤال، وحقيقة من أجل ذلك توج هنا موقفنا واضحا، بعد أن تملكنا اليأس من إقناع الآخرين من خلال الطرق التوافقية بالعمل على إصلاح إدارة البلاد والاهتمام بمعاش الناس.

ماذا عن إجراءات مسبقة قمتم باتخاذها من أجل تصحيح الوضع؟

- أقمنا في قاعة الصداقة بالخرطوم منصة تفاوضية لميثاق التوافق الوطني ووقّعت عليه القوى السياسية وقادة حركات الكفاح، ومن ثم أطلقنا دعوة لمسيرة انتهت بالاعتصام أمام القصر الجمهوري، وحقيقة هنا رأينا آمال وأشواق وتطلعات أبناء السودان كله، وكانت مطالبتنا صراحة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أن يستجيب لرغبة الشعب المعتصم لعشرة أيام، ولكن للأسف لم يستجب السيد عبدالله حمدوك، لهذا هناك تكمن خطورة إدارتهم للدولة، وأعتقد أن ما اتخذه البرهان وقيادات الجيش، ما هو إلا «مجبر أخاك لا بطل»، ووفقا للوثيقة الدستورية منوط بالقوات المسلحة حماية أمن ودستور واستقرار السودان، وهذا ما حتم عليهم تصحيح المسار، فالأمن بالبلاد كان مهددا وفي خطر نتيجة لضعف الحكومة وتشاكس أطرافها والصراع الحزبي، مع العلم بأن البلاد تحترق من أطرافها ما قد يؤثر على الأمن القومي ويهدد وحدة البلد، فشرق السودان الإقليم المهم، كاد يخرج من المعادلة الوطنية، فكل ما سبق دعا الجيش لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الأخيرة، فالقوات المسلحة لم تكن خارج السلطة، بل داخلها، لهذا نجد أن ما حدث لا يعد انقلابا، فهم شركاء وما اتخذوه جاء أيضا من منصة الشراكة، فالجيش هو الضلع الرئيسي الذي كما قلنا ويعلم الجميع انحيازه للسودانيين ووضعه رئيس ورموز النظام البائد في السجن وتسليمه السلطة التنفيذية للمكون المدني، إذا الجيش ليس دخيلا أو غريبا لنسمي ما حدث انقلابا عسكريا، ولنتذكر أيضا أن المكون العسكري حكم السودان بعد خلع عمر البشير لستة أشهر واعتبرها من أحسن الفترات في «الانتقالية»، وأنا هنا أؤكد أن آثار الإجراءات التصحيحية لمسار الثورة بدأت تنعكس الآن من تحسن معيشي وانفراج في أزمة شرق السودان، وذلك بسبب شعور المواطنين وإحساسهم بوجود حكومة جادة، الآن هناك استقرار في الإمداد الكهربائي وانخفاض في أسعار السلع التموينية، فجوال السكر قد انخفض سعره من 41 ألف جنيه سوداني إلى 17 ألفا، علاوة على توافر المشتقات النفطية..

المحرر مقاطعا.. هل انخفاض أسعارها متوقع؟

- نعم.. نعم، ستنخفض أسعاره لأن الدولة تديرها قيادات وطنية همها معاش الناس، عكس القيادة السابقة التي كان كل همها الصراع الحزبي على الكراسي والسلطة، علاوة على تحويلهم الفترة الانتقالية إلى «انتقامية».

زيارات مبعوثين دوليين للسودان ولقاءاتهم بالقيادة من أجل التوسط لعودة د. حمدوك على رأس الحكومة المرتقبة من كفاءات، ماذا نتوقع؟

- كل مَن يأتي وليس له أجندة ومصالح، فهو مرحب به، وأنا رأيي شخصيا وبعض القيادات أيضا، أنه ليست هناك مشكلة للتوسط حولها، الجيش مكون رئيسي وشريك من مكونات الفترة الانتقالية ومعه آخر مدني واسع من أطراف السلام حاولوا تصحيح المسار بالتي هي أحسن، من داخل دواوين الحكم وقاعات الاجتماعات ووصلنا إلى طريق مسدود، وأخيرا المكون العسكري الذي حسم الأمر من أجل مصلحة السودان وشعبه، إذا ليس هناك مجال للوساطة، فوجود الحكومة السابقة لم يحمل تفويضا من الجماهير، وقد عملت أطرافها -للأسف كما قلنا- بتحويل الفترة الانتقالية إلى «فترة انتقامية»، فالمجموعة السابقة اخترقت وتنكرت لأهم بندين بالوثيقة الدستورية، بأن تكون السلطة التنفيذية في يد وزراء تكنوقراط وليس أحزاب وهذا بعكس وعودهم و«تسجيلاتهم» المعروفة، فهم أيضا عجزوا عن «عمد» في تكوين المجلس التشريعي، وهو أهم جسم من أجسام الفترة الانتقالية، وهناك نص يشدد على ضرورة تكوينه خلال 90 يوما، وهذا ما يجب أن يتحمل مسؤوليته المجلس المركزي وليس المكون العسكري أو نحن في أطراف السلام.

لهذا أنا لا أرى ما يستحق التوسط من أجله، فليست هناك خلافات حزبية أو شخصية، وأنا أكرر أن ما جرى تصحيح للمسار ولمصلحة الوطن والسودانيين بالتوجه نحو صناديق الانتخابات، كما التزمت القوات المسلحة السودانية وتعهدت بحماية الثورة والحفاظ على المسار الانتقالي انتهاء بقيام الانتخابات في 2023، وإن كانت هناك وساطة فلتعمل على أن يعترف الطرف الآخر بفشله خلال العامين ونصف العام والعودة إلى الصواب، فالاعتراف بالحق فضيلة.

ماذا عن عودة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي مرة أخرى إلى الخرطوم؟

- كما ذكرت لك سابقا، هناك مَن يحمل أجندته التي تخدم مصالحه، وهو حضر في زيارته الأخيرة دون دعوة للحضور إلى البلاد، ولكني أطمئنكم وأطمئن السودانيين بالداخل والخارج ودول الجوار والأشقاء والأصدقاء أن البلد في أيدٍ أمينة، ولن تستجيب قيادتها لأي ضغوط أو تهديدات، وهذا طبع الشخصية السودانية، فالشعب السوداني كالذهب كلما ضغطت عليه وطرقته يزداد قوة وعندما تضعه في النار يزداد توهجا وصلابة، إذا لن تنكسر القيادة السودانية ولن تتراجع عن قراراتها التصحيحية، ولا رجعة إلى الوراء، فالشعب السوداني أخرج المستعمر الإنجليزي وكسر جيش الإمبراطورية، التي لا تغيب عنها الشمس، عبر الثورة المهدية.

تصريحات المبعوث الأمريكي الأخيرة، أن تكون الحكومة القادمة بوجود السيد عبدالله حمدوك أو بدونه، كيف تقرأ ذلك؟

- هذا تصريح مرحب به بطبيعة الحال، وهذا ما يفترض أن تكون عليه المواقف بالمناسبة، فعلى الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمعين الإقليمي والدولي أن تقف مع الشعب السوداني وتطلعه لانتخابات والتحول الديمقراطي، وهو ما سنثبته عمليا، فما كان يحدث سابقا يعكس نوايا لا تعمل على تحقيق التحول الديمقراطي والوصول إلى الانتخابات، وهنا أؤكد أن هدف الشعب السوداني في طريقه للتحقق انتهاء بحكومة ديمقراطية منتخبة.

الموقف البريطاني والدعوة لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان، لماذا هذا الإجراء في رأيك؟

- هناك كما ذكرت لك، بعض ما يملك معلومات خاطئة، ونحن نعمل على تصحيحها في مقبل الأيام، وهناك آخرون يحملون أجندة وهذا ما لن نسمح به..

المحرر مقاطعا.. السفير البريطاني السابق صديق عرفان ترك انطباعا متباينا للمجتمع الدولي عن المشهد السياسي السوداني؟

- للأسف السفير البريطاني السابق كان يروج لأجندات معينة، ما انعكس سلبا على رؤية العديد من الدول الأخرى، ولكننا نرى الآن أن أمريكا بدأت في تغيير موقفها ونظرتها، فهي ترى الآن أن هناك رغبة حقيقية في القيادة السودانية بالتحول إلى الحكم الديمقراطي، واقتنعت واشنطن أن الفشل كان بسبب مجموعة محددة، فقررت الإدارة الامريكية أن تقف مع الشعب السوداني بدلا من أن تقف مع شخص أو شخوص معينة.

السؤال هنا يقودنا إلى الحكومة المرتقبة من الكفاءات.. متى سترى النور؟

- ساعات قليلة وستعلن رسميا هي والمجلس السيادي.

هل سيقلص عدد أعضاء المجلس السيادي وفقا للمرحلة المقبلة؟

- ذات المواقع السابقة ويضاف عليها مدنيون تكنوقراط من كافة الولايات السودانية.

القيادي بحزب الأمة القومي أ. إبراهيم الأمين ذكر سابقا أن الوثيقة الدستورية تم تزويرها، وقال إنه مستعد للشهادة في هذا السياق، لماذا تتوقفون عند هذا الحديث الخطير؟

- تعلمون مقتضيات الفترة التصحيحية لمسار الثورة، والملفات الكثيرة التي تحتاج التركيز حولها الآن، ولكننا سنأتي بعدها إلى هذه التصريحات التي اعتبرها خطيرة جدا، ولابد أن تحسم، فالسيد إبراهيم الأمين رجل له مكانته وهو قيادي كبير وتاريخي في حزب الأمة القومي وسنطالبه لاحقا بأن يذهب بهذا الأمر إلى نهايته، فهذا أمانة تأريخية وحق شرعي للشعب السوداني ودماء الشهداء الذين سقطوا وضحوا من أجل التحول والتغيير وكانت من نتائج ذلك الوثيقة الدستورية، وإذا وجدت أيادي عبثت ببنودها فلابد أن تكشف وأن تنال جزاءها.

هل قدمتم مرشحا لرئاسة الحكومة؟ - لا لم نقدم نحن في مسار الوسط، ولكن هناك عدة أسماء من التكنوقراط مرشحة في حال رفض د. حمدوك رئاسة الوزارة، وهي ستلبي طموحات الشعب السوداني، وستكون الحكومة القادمة مكونة من كفاءات حقيقية تمتلك الحس الوطني، والمهم أنها مرتبطة بالسودان ولم تعش خارجه كثيرا.

ماذا عن المعتقلين وقد أطلق بعضهم، هل سيتبع ذلك خروج جميع المسؤولين من السجن؟

- للتصحيح، ليس هناك معتقلون سياسيون، هناك تحفظ، وهذا التحفظ وفق إعلان قانون الطوارئ، وهذا ما سيحدث في كل دول العالم في حال حدث معها ذات الأمر، وبعض المتحفظ عليهم، توجد عليهم بلاغات لم تكن أن تنفذ مع الحصانة التي كانوا يمتلكونها، إذا هناك بلاغات مفتوحة ضدهم ويجرى التحقق فيها، وهناك أيضا مفقودات من أموال الدولة.

مقاطعا.. هناك ما يرشح عن تصريحات لقانونيين بفقدان 27 تريليون جنيه سوداني كانت لدى لجنة إزالة التمكين، لم يعرف حتى الآن أوجه صرفها؟

- لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأنني كما ذكرت، البلاغات المفتوحة يجري التحقق فيها، وموضوع الـ 27 تريليون جنيه هي من الأخبار الراشحة.

نتحدث عن الأخبار الراشحة والدائرة هنا وهناك؟ هل ستشهد الحكومة المقبلة ضمن مكوناتها وجود د. جبريل إبراهيم وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المنحلة بالإجراءات التصحيحية؟ - كل أعضاء الحكومة السابقة من أطراف السلام عادوا إلى عملهم، ومن بينهم بطبيعة الحال قائد حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم وهو يباشر عمله وزيرا للمالية، وزعيم حركة تحرير السودان مني أركو مناوي أيضا ما زال موجودا حاكما لإقليم دارفور، وأطراف سلام جوبا لديها نسبة 25 % من الحكومة، وهناك استثناء في تشكيل الحكومة في سياق هذه النسبة، والأسماء المقدمة من حركات الكفاح المسلحة أطراف سلام جوبا ستكون من الكفاءات الحقيقية والخبرات الإدارية وليس من باب المحاصصة.

ساعات ويعلن المجلس السيادي حكومة تكنوقراط لتحضر للانتخابات

أكد عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان وأحد الموقعين على تيار الميثاق الوطني لقوى الحرية والتغيير، والقيادي بتصحيح المسار، الشيخ التوم هجو، أن ما حدث هو تصحيح مسار للثورة وليس انقلابا عسكريا كما يدعي البعض ممن أبعدوا عن المشهد السياسي، مشددا على أن «قحت» المجلس المركزي تسببت في فشل فترة العامين ونصف العام الماضية.

ورفض القيادي السوداني في حوار مع ”الخليج 365” الحديث عما يستحق التوسط من أجله، من خلال المبعوثين الإقليميين والدوليين، وقال: ليست هناك خلافات حزبية أو شخصية، وأنا أكرر أن ما جرى تصحيح للمسار ولمصلحة الوطن والسودانيين بالتوجه نحو صناديق الانتخابات كما التزمت القوات المسلحة السودانية وتعهدت بحماية الثورة والحفاظ على المسار الانتقالي، وحول الموقفين البريطاني والأمريكي، وصف الأول بالمتباين، مشيدا بالثاني قائلا: قررت الإدارة الأمريكية أن تقف مع الشعب السوداني بدلا أن تقف مع شخص أو شخوص معينة.. فإلى متن الحوار:

عامان ونصف العام ولم تتخذ الحكومة المنحلة أي إجراءات تحقق الرخاء للسودانيين

الجيش تعهد بحماية الثورة والحفاظ على المسار الانتقالي

ليس هناك معتقلون بل متحفظ عليهم بانتظار التحقيق ببلاغات مدونة ضدهم