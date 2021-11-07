شكرا لقرائتكم خبر عن «الخاسرون» يواصلون رفضهم للانتخابات.. وينصبون خياما قرب المنطقة الخضراء ببغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تظاهر المئات من العراقيين المؤيدين للأحزاب الخاسرة في الانتخابات، أمس السبت، أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد بعد يوم من مواجهات عنيفة دارت بين قوات الأمن العراقية والمؤيدين لميليشيات ما يسمى بالحشد الشعبي الموالي لإيران، رفضا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: «كلا كلا للتزوير» وصورا لقادة أمنيين كتب عليها «مجرم حرب»، ورددوا شعارات «نعم نعم للحشد» و«الموت لأمريكا»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الوكالة إن المتظاهرين نصبوا الخيام في الحديقة الموازية لواحدة من البوابات الأربع للمنطقة الخضراء، استعدادا لاعتصام جديد، فيما انتشرت القوات الأمنية في المكان.

لجنة تحقيق

وأفاد بيان عسكري عراقي فجر أمس السبت أن رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات محيط المنطقة الخضراء يوم الجمعة.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية أن اللجنة باشرت تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان.

وبحسب البيان، أمر الكاظمي بتعويض الضحايا وقرر القيام شخصيا «بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لإحقاق الحق للضحايا وهم جميعا من أبناء شعبنا العراقي، وواجبنا يحتم علينا حمايتهم والاقتصاص لهم من المعتدي أيا كان أمام القضاء العادل».

مقر متقدم

كما أصدر الكاظمي، أمس، توجيهات جديدة لتأمين التظاهر قرب المنطقة الخضراء في بغداد. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه «وبعد ما حصل يوم الجمعة من أحداث مؤسفة قرب ساحات الاعتصام في بغداد، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الأجهزة الأمنية، ومن بينها هيئة الحشد الشعبي لغرض العمل على إدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين».

وأوصت المتظاهرين بضرورة الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، داعية القوات الأمنية العراقية إلى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان.

وأكدت قيادة العمليات الاستمرار بعملها من خلال العمليات الاستباقية في مختلف القواطع لتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة فلول عصابات داعش الإرهابية في جميع مناطق البلاد.

وكان مصدر أمني عراقي أفاد بمقتل متظاهر متأثرا بجراحه خلال اشتباكات عنيفة حصلت الجمعة بين محتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام أمام بوابة المنطقة الخضراء، حيث تم تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين.

وبدأ الاحتجاج منذ نحو أسبوعين باعتصام على إحدى بوابات المنطقة الخضراء، لكنه تطور ليل الجمعة إلى مواجهات بين المعتصمين والقوات الأمنية، حينما حاول المحتجون اقتحام بوابات المنطقة الخضراء التي تضمّ مقار حكومية منها المفوضية العليا للانتخابات وسفارات أجنبية لا سيما سفارة الولايات المتحدة.