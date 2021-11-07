عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المجلس الرئاسي الليبي يوقف وزيرة الخارجية ويحيلها للتحقيق

الأحد 7 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة مساء السبت، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، وإحالتها للتحقيق.



وأضافت أن المجلس الرئاسي منع وزيرة الخارجية من السفر.

وذكرت وهيبة أن المجلس اتخذ قراره بسبب انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه بالمخالفة للاتفاق السياسي.

كما جاء في بيان منسوب للمجلس الرئاسي الليبي، أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مع المنقوش الموقوفة احتياطيا، على أن تقدم اللجنة تقريرا في مدة أقصاها 14 يوما من تاريخ صدور القرار.

وجاء القرار بعد عودة اسم مسؤول المخابرات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود ليطفو على السطح من جديد بعد إعلان طرابلس استعدادها لتسليمه للولايات المتحدة على خلفية تهم بتورطه في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي الاسكتلندية عام 1988.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن الحكومة تنوي التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المطلوب في قضية لوكربي.

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الأربعاء الماضي، أن الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر ضحايا الحادث، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين، وفق تعبيرها.

وأثارت التصريحات غضبا في الأوساط الليبية، حيث اتهمت الوزيرة بإحياء قضية تم إغلاقها منذ مدة ودفعت ليبيا نتيجته سنوات من العزلة الدولية.

وسبق لوزارة العدل الأمريكية في ديسمبر/أيلول الماضي، توجيه الاتهام رسمياً لأبوعجيلة في القضية، وطالبت السلطات الليبية بتسليمه للمحاكمة في الولايات المتحدة، ولكنها رفضت.

والمنقوش هي أول وزيرة للخارجية في تاريخ ليبيا، في حكومة الوحدة الوطنية التي تضم أيضا أول وزيرة للعدل، و3 وزيرات أخريات لتبلغ نسبة تمثيل المرأة بالحكومة 15% حتى الآن.

ومنذ تعيينها دخلت المنقوش في صراعات مع الأطراف المختلفة في ليبيا، حيث عملت على تقليص البعثات بالخارج، وأطلقت تصريحات ضد وجود المرتزقة الأجانب، ونظمت مؤتمرا دوليا لاستقرار ليبيا.