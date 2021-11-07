​​برلماني: إعداد تشريع لمنع التنمر بمصابي "الإيدز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:



شارك الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، في لقاء "القادة وصناع القرار عن الحماية من الإيدز" والذي نظمه برنامج الحرية من الإدمان والإيدز.

وقال البياضي في بيان له، اليوم السبت، إن هناك حاجة شديدة للتوعية بطرق انتقال الڤيروس ويجب التركيز على مقدمي الخدمة الصحية لتوعيتهم، حتى لا يكون هناك أي وصم أو تمييز ضد المتعايشين مع الڤيروس، وأضاف البياضي أنه من خلال دوره البرلماني سيتقدم بمقترح لوزارة الصحة للتركيز على برامج تدريب وتوعية لمقدمي الخدمة الصحية.

وأضاف البياضي، أنه سيقوم مع زملائه بدراسة تقديم تشريعات تساعد على منع أي تمييز أو وصم للمتعايشين وسيناشد الحكومة المصرية للتصديق على الاتفاقية العربية للوقاية من مرض الإيدز وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين مع فيروسه.

وشارك في اللقاء الدكتور إيهاب الخراط مدير برنامج الحرية والدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والدكتور أيمن صادق مدير جمعية كاريتاس مصر بالإضافة لعدد كبير من البرلمانيين.