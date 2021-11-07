سحب 65 ألف فدان من "غير الجادين" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، سحب مساحة 65 ألفًا و955 فدانًا أراضي استثمار زراعي من المستثمرين والشركات غير الجادة من الأراضي المخصصة في إطار مبادرتي النخيل والحرير، ذلك لعدم الجدية أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء السبت، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظ بمدينة الخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وكمال إبراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، ومسئولي الاستثمار، وصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي له، دعم المحافظة للمستثمرين الجادين، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتمكينهم من نجاح مشروعاتهم.