العاهل المغربي: “مغربية الصحراء” لن تكون أبداً مطروحة فوق طاولة المفاوضات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ 13 ثانية

أكّد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب مساء السبت بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ”المسيرة الخضراء” أنّ المغرب “لا يتفاوض” على الصحراء المغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وقال الملك في الخطاب إنّ “المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوماً، ولن تكون أبداً مطروحة فوق طاولة المفاوضات”.

وإذ شدّد العاهل المغربي على أنّ “مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع”، أكّد أنّ الرباط “تتفاوض من أجل إيجاد حلّ سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

كما أكّد “تمسّك المغرب بالمسار السياسي الأممي”، مجدّداً “التزامه بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو”، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية.

وجدّد العاهل المغربي دعم بلاده للجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن” توصّلاً إلى “حلّ نهائي، مبنيّ على مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية”.

وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 لبّى 350 ألف مغربي نداء ملكهم الحسن الثاني وساروا باتجاه الصحراء المغربية التي كانت تحت حكم المستعمر الإسباني بهدف استعادة السيطرة عليها.

وبعد رحيل المستعمر الإسباني سيطر المغرب على معظم مناطق الصحراء المغربية، ما أدّى إلى اندلاع نزاع مسلّح مع “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (البوليساريو) استمرّ حتى 1991.

ومنذ 1991 تنشر الأمم المتّحدة بعثة في المنطقة للسهر على احترام وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو التي أعلنت من جانب واحد في 1976 قيام “الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية”.