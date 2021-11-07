تدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ 12 دقيقة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أن الدفاعات الجوية السعودية نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقت نحو ‫مطار أبها الدولي.

وأضاف التحالف: “نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية”.

وكانت الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت أول من أمس الجمعة، طائرة مسيرة حاولت استهداف خميس مشيط، كما دمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان.

يشار إلى أن التحالف العربي أعلن اليوم السبت عن مقتل 157 مسلحا من الميليشيات الحوثية بثلاث محافظات يمنية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف: “نفذنا 32 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بمحافظات البيضاء والجوف وصرواح خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرا إلى أن “عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 157 عنصراً إرهابياً”.

وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الضرب بكل القوانين والأعراف الدولية في محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، وسط إدانات خليجية وعربية شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها وشجبها لهجمات الحوثيين الإرهابية.

وأعربت الكويت والإمارات والبحرين إدانتهم واستنكارهم الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مؤكدين في بيانات صادرة عن وزارة خارجيتهم أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني.

ودعت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مشددين على أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.