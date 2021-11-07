إجراءات جديدة لإمارة دبي تهدف لاستقطاب 25 مليون سائح في 2025

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر “تويتر”، اليوم السبت، أنّ دبي تُخطّط لدمج دائرتَي الاقتصاد والسياحة وتستهدف استقطاب 25 مليون سائح في 2025.

كما أعلن الشيخ حمدان عن تعيين هلال المري مديراً عامّاً للدائرة الجديدة.

ونقل المكتب الإعلامي لدبي عن حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد قوله إنّ الأهداف الرئيسية للدائرة الجديدة تشمل زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 150 بالمئة خلال السنوات الخمسة المقبلة وتوسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50 بالمئة وزيادة أعداد السياح بنسبة 40 بالمئة أي ما يعادل 25 مليون سائح بحلول 2025.

وأضاف أنّ الإمارة ترغب كذلك في استقطاب 100 ألف شركة في ثلاثة أعوام و400 فعالية اقتصادية عالمية سنويا بحلول عام 2025 وتشجيع شركات القطاع الخاص والشركات العائلية للإدراج في الأسواق المالية والبورصات في دبي.

يشار إلى أن رئيس شركة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، كان قد أعلن الاثنين الماضي، أن مطار دبي يعتزم إعادة فتح ما تبقى من ممراته المغلقة خلال أسبوعين ليعود إلى كامل طاقته للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وكان تفشي وباء فيروس كورونا قد عطل خطط مطار دبي التي كانت تستهدف زيادة إجمالي المسافرين إلى 100 مليون خلال عام 2020.