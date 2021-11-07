“هوكستين” يزور “إسرائيل” غدًا الأحد في اطار مفاوضات الحدود مع لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2021 12:13 صباحًا

من المقرر أن يقوم المبعوث الأميركي المختص بأمور الطاقة، أموس هوكستين، بزيارة لـ “إسرائيل” تستغرق يومين، تبدأ غدا الأحد، في محاولة لاستئناف المفاوضات مع اللبنانيين بشأن الخلاف على الحدود البحرية المشتركة بين لبنان وفلسطين.

يشار إلى أن أموس هوكستين كان قد زار بيروت قبل حوالي أسبوعين ونصف، لبحث حلول أزمة الطاقة في لبنان.

وأكد خلال زيارته استعداد حكومة بايدن لمساعدة لبنان و”إسرائيل” في إيجاد حل متفق عليه لقضية الحدود وسيعمل هوخستاين كوسيط بين البلدين.

في زيارته الأخيرة إلى لبنان، قال هوكستينإ ن الغرض من وصوله هو الاستماع وفهم الموقف اللبناني، وفحص ما إذا كان هناك مجال للتفاوض، وقال المبعوث إن “إسرائيل” تعتقد انها تتنازل لمصلحة لبنان، وأن هذا قد يكون ما يحتاجه الطرفان. وأعرب عن أمله في أن يتوصل لبنان والكيان العبري إلى حل، وقال إن وصوله يأتي بناء على طلب الجانبين.

وكجزء من الزيارة إلى فلسطين المحتلة، سيص هوكستين أيضا إلى رام الله، ومن المتوقع أن يلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما يناقش الأميركيون، من بين أمور أخرى، إمكانية التعاون في مجال الطاقة بين “إسرائيل” ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.