القبض على خلية تابعة لحزب الله اللبناني في الكويت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ وكالات:

ألقى جهاز أمن الدولة في الكويت، القبض على مجموعة متعاونة مع “حزب الله” اللبناني، بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

وقالت مصادر وفقًا لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن وزارة الداخلية تلقت تقريرًا أمنيًا من دولة شقيقة بأن المجموعة مكونة من 4 أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضًا.

ولفتت إلى أن أحد المتهمين أيضًا ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف الجابرية في الثمانينات، ورابعهم من رجال “العمل الخيري”.