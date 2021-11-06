شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين الهجمات الإرهابية في غرب النيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجمات الإرهابية التي استهدفت قرية في بلدية "بني بانجو" ومركزا عسكريا في منطقة "تيلابري" غرب جمهورية النيجر، قرب الحدود مع مالي، وأسفرت عن عشرات الضحايا من المدنيين والعسكريين والعديد من المصابين والمفقودين.

وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على إثر هذه العمليات الدنيئة، أصدق التعازي لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية النيجر وشعبها، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مجدداً في الوقت ذاته دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود جمهورية النيجر للقضاء على الإرهاب.