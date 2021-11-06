مقتل ثلاثة 'إرهابيين' بينهم مسؤول تفخيخ العجلات في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، عن قتل ثلاثة "إرهابيين" بينهم مسؤول تفخيخ العجلات بعملية أمنية في صحراء الانبار.

وقالت الوكالة في بيان، إنها "تستمر في العمليات في عملياتها في الصفحة الثانية لعمليات تحقيق العدالة التي بدأتها في محافظة ديالى واليوم في صحراء الانبار حيث شرعت قوة الوكالة وبعد المعلومات الاستخبارية الدقيقة في الثأر لمنفذي عملية تفجير العجلة المفخخة التي استهدفت محافظة الانبار".

وأضافت أنه "تم مداهمة مضافات عصابات داعش الارهابية في الساعة العاشرة مساءً من هذا اليوم وبعد اشتباكات شرسة مع الارهابيين تمكنا بفضل الله من قتل الارهابي المجرم (عمار العيساوي) مسؤول تفخيخ العجلات في قاطع ولاية الانبار ومن ضمنها العجلة المفخخة التي يقودها احد الانتحاريين التي استهدفت مقر احد افواج طوارئ قيادة شرطة محافظة الانبار وكذلك قتل المدعو (يونس العنزي) والمؤشر عليه من خلال العمل الاستخباري والمصادر بأنه القاضي الشرعي لقاطع ولاية الانبار".

وتابع البيان أن "المجرم الداعشي الثالث قام بتفجير نفسه بواسطة الحزام الانتحاري الذي يرتديه على قوة وكالة الاستخبارات".