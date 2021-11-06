شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية الشعبية بالإسكندرية تكرم محمد إسماعيل نائب التنسيقية لحله مشكلاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الأندية الشعبية بالإسكندرية النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظرا لمجهوداته فى حل مشكلة دمج عدد 36 ناديا شعبيا بالإسكندرية.

وكان النائب محمد إسماعيل قد تقدم بطلب إحاطة بدور الانعقاد الأول نتج عنه إلغاء قرار الدمج وإتاحة الفرصة لتلك الأندية لممارسة النشاط لتوسيع القاعدة الرياضية، وحضر اللقاء ممثلين عن الأندية الشعبية بالإسكندرية وأعضاء هيئة مكتب النائب.