اخبار العالم

الأندية الشعبية بالإسكندرية تكرم محمد إسماعيل نائب التنسيقية لحله مشكلاتهم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية الشعبية بالإسكندرية تكرم محمد إسماعيل نائب التنسيقية لحله مشكلاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الأندية الشعبية بالإسكندرية النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظرا لمجهوداته فى حل مشكلة دمج عدد 36 ناديا شعبيا بالإسكندرية.

وكان النائب محمد إسماعيل قد تقدم بطلب إحاطة بدور الانعقاد الأول نتج عنه إلغاء قرار الدمج وإتاحة الفرصة لتلك الأندية لممارسة النشاط لتوسيع القاعدة ، وحضر اللقاء ممثلين عن الأندية الشعبية بالإسكندرية وأعضاء هيئة مكتب النائب.

251583677_302462555029406_5578590829129704326_n

 

252279467_302462488362746_6239679557368580212_n

 

252786610_302462608362734_5020800311233347853_n

 

 

253279981_302462658362729_5025852080636827754_n

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا