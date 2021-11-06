قرار جديد للنيابة بشأن "جثامين طالبي فندق الإسكندرية".. ومدرسة المتفوقين تصدر بيانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قررت نيابة العطارين في الإسكندرية، مساء اليوم السبت، تسليم جثامين الطالبين الجامعيين المعثور عليهما داخل إحدى الغرف الفندقية إلى ذويهما لاستكمال إجراءات الدفن.

جاء ذلك بعد انتهاء الطب الشرعي من فحص جثامين الطالبين، لتباشر النيابة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة التي أثارت الجدل في طريقة وفاة الطالبين.

في سياق متصل نعت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية "STEM School"، الطالبين اللذان تخرجا فيها قبل التحاقهما بمرحلة التعليم الجامعي، وجاء في نص النعي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى مدرسة المتفوقين بالإسكندرية أبنائها عمر عبدالحميد "spy" وعلي مرسي، دفعة 19، الرجاء الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا اليه راجعون".

تلقى مدير أمن الإسكندرية، أمس الجمعة، بلاغا يفيد بالعثور على جثتين داخل إحدى الغرف بفندق في منطقة محطة الرمل بدائرة قسم شرطة العطارين، انتقل على إثره فريقا من البحث الجنائي وقسم شرطة العطارين وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة وجود جثتي كل من "ع،ع" 21 سنة، طالب بكلية الصيدلة و"ع، أ، م" 20 سنة، طالب بكلية الهندسة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

كشفت تحريات البحث الجنائي مفاجآت صادمة حول الواقعة التي بدأت تفاصيلها عندما شعرت إدارة الفندق بالقلق لعدم خروج الطالبين من الغرفة لساعات طويلة خاصة بعد محاولات طرق باب سكنهم عده مرات دون جدوى.

وأفادت التحريات أنه عند محاولة إدارة الفندق فتح باب الغرفة للاطمئنان على الطالبين تبين وجود مفتاح مكسور داخل قفل الباب ما استدعى الاستعانة بأحد عمال الفندق للدخول عبر شرفة الغرفة حتى جرى اكتشاف الجثمانين وإبلاغ أجهزة الأمن بالواقعة.

وكشفت معاينة جثماني الطالبين تفاصيل مرعبة في واقعة وافتهما، إذ تبين أن طريقة الوفاة تمت بوضع مادة كلور في فوط ووضعها داخل كمامة لكل منهما بصورة تعيق التنفس، وضع أكياس نايلون حول رأسيهما وربط كل منها بـ"أفيز" عبارة عن قفل خاص بالإطارات حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة نتيجة الاختناق.

مفاجأة أخرى كشفت عنها التحريات في الواقعة إذ تبين وجود رسالة نصية على هاتفي الطالبين، كان محتواها "لم نخلق لهذه الحياة التي يسودها الكذب والخيانة والخداع".

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