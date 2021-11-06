توفى في مهمة عمل بنيجيريا.. مجمع البحوث ينعى مدير إدارة البعوث والإيفاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نعى مجمع البحوث الإسلامية، ببالغ الأسى والحزن محمد يس حمدي، مدير عام الإدارة العامة للبعوث والإيفاد بالمجمع، والذي وافته المنية اليوم أثناء مشاركته في مهمة رسمية مع وفد الأزهر إلى نيجيريا.

وأكد المجمع في بيان له، السبت، أن الفقيد كان نموذجًا للإخلاص والدقة والانتظام في العمل وتحمّل المسئولية خلال فترة تولية إدارة الابتعاث.

وتقدم المجمع بكامل إداراته بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل عمله في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأرسل الأزهر الشريف، الأسبوع الماضي، وفدا إلى نيجيريا لبحث الموضوعات المتعلقة بالإفتاء والبحوث وتدريب الأئمة والوعاظ.