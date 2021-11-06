العراق: القضاء على 3 إرهابيين واعتقال 4 عناصر من داعش في عدة محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم السبت، القضاء على ثلاثة إرهابيين واعتقال 4 عناصر من تنظيم "داعش" في عدد من المحافظات.

وذكر الجهاز، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز "الإخبارية، أن قوات الجهاز، وبعملية نوعية نُفذت بتوقيت واحد، نجحت في القضاء على ثلاثة إرهابيين داخل محافظة الأنبار غربي البلاد.

وأضاف: "أن الرجال البواسل في جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا أيضًا عمليتين متفرقتين في محافظتي بغداد وصلاح الدين أسفرتا عن القبض على عنصرين من بقايا عصابات التنظيم".

وأوضحت أنه إلقاء القبض في ديالى على عنصرين أحدهما إرهابي ينتمي لعصابات داعـش، والآخر ينتحل صفة عقيد بجهاز مكافحة الإرهاب كان يستولى على أموال المواطنين لأغراض التعيين.