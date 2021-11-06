نادي قضاة الإسكندرية يكرم المستشار خيري الكباش

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

نظم نادي القضاة بالإسكندرية احتفالية بمناسبة اليوبيل الماسي ومرور ٧٥ عاما على إنشائه.

شهدت الاحتفالية تكريم القاضي الدكتور خيرى أحمد الكباش الرئيس بمحكمة الاستئناف، بالإضافة إلى كوكبة من القضاة المتميزين والمتفوقين في مجالات الفقه والقضاء. كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من القضاة المتميزين والحاصلين على درجة الدكتوراة بالإضافة لعدد من شيوخ القضاة.

حضر الاحتفالية عدد من وزراء العدل السابقين ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إلى جانب جميع رؤساء نوادي القضاة في الجمهورية.

