مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في مهرجانٍ موسيقي بولاية تكساس الأمريكيّة

اسماعيل عبد الحي - أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت، بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات خلال حادثة تدافع حصلت ليلة إفتتاح مهرجان أستروورلد للغناء والموسيقى في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت وكالة "إي بي سي نيوز" الأمريكية أن الحادث وقع حوالي التاسعة مساء الجمعة، عندما بدأت الجموع تتدافع للأمام بإتجاه منصة المسرح.

وأضافت الوكالة أن وحدات الإطفاء نقلت 17 شخصا إلى المستشفيات وأن 11 منهم يعانون أزمات قلبية.

وقالت صحيفة "هيوستن كرونيكل" إن التدافع حدث عندما تزايدت الأعداد وأخذت تتقدم للأمام خلال فقرة مغني الراب "ترافيس سكوت".

وأشارت الصحيفة إلى حضور 50 ألف شخص لفعاليات المهرجان الذي كان من المقرر إقامته على مدى يومين قبل إلغاء اليوم الثاني منه.

سبوتنيك