الحوثي ينهب أملاك عمه

ساهمت قرارات فرض الميليشيات الحوثية السيطرة على كافة أملاك وعقارات عم عبدالملك الحوثي، محمد عبدالعظيم المعروف بالعلامة والمفتي المعارض لسياساتهم في صعدة والعاصمة صنعاء، بإثارة الغضب في أبنائه وأنصاره وخروجهم لرفض أي اعتداءات أو سيطرة على ممتلكاته.

ونشبت مواجهات سابقة في صعدة بين الفريقين الفريق المناصر لمحمد عبدالعظيم وفريق المشرفين الحوثيين، وسقط هناك عدد من القتلى، وحاول الحوثيون التكتم على ذلك والتهدئة خشية انتشار أخبار مواجهات داخلية، وتم في المقابل إرسال أعداد من المقاتلين المدججين بالأسلحة لمواقع أملاك العلامة والسيطرة عليها بالقوة القهرية.

وقال المصدر، هناك قيادات كبيرة انضمت في صفه يمتلكون التخطيط والقوة والخبرة، وهو ما يعكس تهديدًا كبيرًا على الحوثيين، خاصة أن البعض منهم من القيادات الأبرز في صفوف الحوثيين والتي تريد تصفية حساباتها على طريقة استغلال الموقف الحالي.

انضمام واسع

وأكد المصدر أن هذا الأمر استنهض مواقف لأعداد أخرى من الناس وتذمرهم من عدم التحرك والمواجهة من وقت مبكر، للدفاع عن الأعراض والأراضي التي انتهكها الحوثيون، موضحًا أن أبناء محمد عبدالعظيم جمعوا أعدادًا كبيرة من طلاب والدهم، وهو الأمر الذي جعل الجميع يستغلون الموقف لتجمعهم ضد الحوثيين، ونزع المخاوف من قلوبهم بعد أن شاهدوا الرافضين لسياسات الحوثيين في تزايد كبير ومستمر.

هذا التكتل دفع آخرين لم يتسلموا رواتبهم للانضمام إلى محمد عبدالعظيم، وفي المقابل سجل عدد من المقاتلين موقفهم بالعودة ورفض البقاء مع الحوثيين، مما جعل الحوثيين يقومون بتكثيف أمني في مواقع متعددة، لرفض أي تجمعات أو عودة للمقاتلين.

سرقات ممنهجة

وقال المصدر، إن الحوثيين مارسوا عمليات نهب وسرقات ممنهجة منذ وقت مبكر، واستطاعوا من خلالها نهب الملايين من الأموال والعقارات والأراضي وغيرها، واتجهوا مؤخرًا للسيطرة التامة على كافة أملاك محمد عبدالعظيم صاحب فتاوى ترفض كل توجهات وأعمال الحوثيين، وسبق أن أصدر عدة فتاوى في صعدة تجرم وتحرم أي تعامل مع الحوثيين، واعتبر كل قطرة دم تسقط هي في أعناق الحوثيين ومن يتبعهم أو يناصرهم سواء بالقتال معهم أو دعمهم بالمال أو بالإعلام أو تشجيعهم على ذلك، وكان موقفه الكبير من الحوثيين واضحًا منذ وقت مبكر.

فتيل الفتنة

وحاول الحوثيون كثيرًا لتغيير موقف العلامة وإيقاف انتشار تسجيلاته الصوتية ومنشوراته الورقية التي تكشف حقيقة الحوثيين وتفضح توجهاتهم، وأضاف المصدر حضر عدد من المشرفين الحوثيين وأصروا على السيطرة على كافة أملاكه ورغم تدخل عدد كبير من الوجهاء والوساطات لإيقاف تلك المحاولات إلا أن الحوثيين أصروا على موقفهم، وهو الأمر الذي أشعل فتيل الفتنة وظهور أشخاص بأعداد كبيرة تسجل مواقفها الصريحة مع محمد عبدالعظيم.

حصار ومواجهات

فيما تم حصار منزل محمد عبدالعظيم بعد عودته من رحلته العلاجية في الطريق المؤدية إلى مسجده، وتدخل على الفور أنصاره لحمايته، وهو الأمر الذي استنهض أعدادًا كبيرة للحضور إلى منزله وإعلان موقفهم من مواجهة الحوثيين وعدم السماح لهم بالاعتداء عليه وعلى أملاكه واعتبار هذه التعديات الحوثية هي الخطوة التي من خلالها ستظهر المواجهات بينهم.

محمد عبدالعظيم

عم عبدالملك الحوثي

صاحب فتاوى ترفض كل توجهات وأعمال الحوثيين.

سبق أن أصدر عدة فتاوى في صعدة تجرم وتحرم أي تعامل مع الحوثيين.

اعتبر كل قطرة دم تسقط هي في أعناق الحوثيين ومن يتبعهم