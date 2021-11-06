29 ألف حقيبة شتوية بباكستان وتأهيل 446 معاقا باليمن

امتدت الخدمات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحتاجين في اليمن وفي جمهورية باكستان الإسلامية واللاجئين السوريين بالأردن.

إقليم بلوشستان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر سفارة المملكة في العاصمة إسلام آباد مشروع توزيع الكسوة الشتوية في جمهورية باكستان الإسلامية للعام الحالي 2021م.

وسيجري خلال المشروع توزيع 29.000 حقيبة شتوية في 10 مناطق بإقليم بلوشستان وهي كويتا، زيارت، باشين، قلعة عبد الله، قلعة سيف الله، قلات، ماستونج، هارناي، لورالاي، وتشاغي، خصص منها 10.000 حقيبة شتوية للمتضررين من الزلزال في منطقة هرناي، إضافة إلى توزيع حقائب شتوية لنازحي شمال وزيرستان الذين يعيشون في مخيم بكاخيل بإقليم خيبربختون خوا، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث وحكومة إقليم بلوشستان، يستفيد منه 203.000 فرد.

علاقات تاريخية

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، إن هذا المشروع يأتي استمرارا للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة للأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية وبتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته.

وأضاف المالكي أن المملكة دائما تحرص على الوقوف مع أشقائها في باكستان، مشيرا إلى أنه تربطنا بهذا البلد الشقيق روابط الدين والأخوة، وتجمعنا علاقات تاريخية متجذرة.

جهود كبيرة

من جانبه رفع وزير الإعلام الباكستاني شودري فؤاد حسين الشكر والتقدير باسم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والحكومة والشعب الباكستاني إلى قيادة المملكة وشعبها على وقوفها دائما مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.

وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة يؤدي جهود كبيرة في باكستان وتعكس هذه الجهود قوة ومتانة العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة العربية السعودية وباكستان، مبينا أن مساعدات المركز كان لها الأثر الطيب في تغيير حياة الكثير من الناس إلى الأفضل، مثل مشروع بناء المنازل الذي نفذه المركز في باكستان واستفاد منه نحو 200 ألف شخص.

تصنيع وتركيب

قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ446 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر أكتوبر 2021، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 678 خدمة، حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ228 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 397 مريضا.

دخل محدود

واصل الفريق الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت، بالتعاون مع مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب.

وأجرى الفريق الطبي خلال شهر أكتوبر الماضي 41 عملية جراحية في مجال جراحة القلب المفتوح، و114 عملية في مجال القسطرة العلاجية بأنواعها، ونفذ 183 عملية في مجال القساطر التشخيصية، استفاد منها الأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.

مراجعون ولقاحات

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات 517 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 152 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 45 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 131 مريضا من الأطفال، واستقبل قسم الطوارئ 46 مريضا، وراجع 27 مريضا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 40 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 31 مريضا، كما تم عمل 15 تحليلا لـ9 مرضى بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 48 صورة أشعة لـ30 مريضا، كما تم إعطاء 7 لقاحات لـ3 مرضى، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 3 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 391 وصفة طبية.