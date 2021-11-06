مفقودان في حادث حقل نفط في ليبيا

وقالت القنصلية العامة التونسية في العاصمة الليبية طرابلس، إن حادث شغل أليما بحقل البوري النفطي بسواحل مدينة الزاوية اللّيبية، أسفر عن وفاة مواطنَيْن تونسيَيْن تم انتشال جثمانيْهما على الفور، وفقدان اثنين آخريْن حيث تتواصل عمليات البحث عنهما إلى الآن، وأضافت أن تمثّل الحادث في سقوط المواطنين الخمسة من فوق أحد الخزانات العائمة، على أثر انقطاع أحد الأسلاك التي تشده.
وأُنقذ تونسي خامس وقع في الماء في الحادث وتمّ نقله إلى المستشفى، عبر الإسعاف الطائر وحالته الصحّية الراهنة مستقرة. وأشارت مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا، في بيان نشرته على فيسبوك، إلى أنها «تلقت بلاغًا من مدير ميناء الزاوية النفطي، بوقوع حادثة عند الساعة 14.30/12.30 ت غ».
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