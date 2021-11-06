فيسبوك توقف العمل بنظام التعرف على الوجوه

نيويورك: ألغى موقع فيسبوك نظام التعرف على الوجوه وحذف مليار بصمة وجه، كما أعلنت الشركة الأم الثلاثاء، و استجابة لمخاوف جدية على الخصوصية.

وجاء الإعلان فيما تواجه شبكة التواصل الاجتماعي واحدة من أسوأ أزماتها على الإطلاق مع تسريب وثائق داخلية إلى صحافيين ونواب أمريكيين وهيئات أمريكية.

وقالت الشركة الأم "ميتا" في بيان: "هناك الكثير من المخاوف من تقنية التعرف على الوجوه في المجتمع، ولا تزال الهيئات المنظمة في طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم استخدامها".

وأضاف البيان "وسط الشكو المستمرة هذه، نعتقد أن اقتصار استخدام تقنية التعرف على الوجوه على مجموعة ضيقة من الحالات، أمر مناسب".

ولم توضح الشركة متى سيدخل الإجراء الجديد الذي يستخدمه أكثر من ثلث رواد الموقع يومياً، حيز التنفيذ.

وأوضح البيان أن وضع حد للنظام "سيؤدي إلى حذف أكثر من مليار بصمة وجه من النماذج المستخدمة".