جرائم ضد الإنسانية في ميانمار

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وأكد محقق الأمم المتحدة نيكولاس كومجيان في نيويورك «إننا نشعر الآن بعد مراقبة الأحداث وجمع أدلة أولية أن الحقائق تظهر هجوما منهجيا واسع النطاق على الشعب المدني، بما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية».
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة، تلقى فريق كومجيان 200 ألف رسالة وجمع أكثر من 1.5 مليون دليل.
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