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جرائم ضد الإنسانية في ميانمار

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- بواسطة أيمن الوشواش - قالت الأمم المتحدة «إن المدنيين في ميانمار يتعرضون لجرائم ضد الإنسانية في أعقاب الانقلاب العسكري بالبلاد».

وأكد محقق الأمم المتحدة نيكولاس كومجيان في نيويورك «إننا نشعر الآن بعد مراقبة الأحداث وجمع أدلة أولية أن الحقائق تظهر هجوما منهجيا واسع النطاق على الشعب المدني، بما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية».

ومنذ استيلاء الجيش على السلطة، تلقى فريق كومجيان 200 ألف رسالة وجمع أكثر من 1.5 مليون دليل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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