سر "الزائر الأخير والزوجة الغاضبة".. تفاصيل صادمة في قتل ابن لوالديه بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة قتل عجوز وزوجته طعنا بسلاح أبيض داخل الشقة سكنهما بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية.

وتبين أن نجل الضحيتين - مرتكب الواقعة - كان يعمل بإحدى الدول العربية، وترك زوجته للإقامة مع والديه إلا أنه حدثت خلافات أسرية لعدم موافقتهما على خروج الزوجة من المنزل خلال سفر الزوج.

ووفقا للتحقيقات تركت الزوجة المنزل لوالديه واستأجرت شقة أخرى، وعند عودة الزوج من الخارج اشتكت له من تصرفات والديه، وطلبت منه إعادتها لقريتها في كفر الشيخ وترك الشقة لهما.

وكشفت التحريات توجه المتهم إلى منزل أسرته وبحوزته "جوانتي" ما يعني عقده العزم للتخلص منهما دفاعا عن زوجته.

وبحسب التحريات تشاجر المتهم مع والده بعدما طالبه بالتنازل عن كل أملاكه له، فرفض الوالد فقتله بطعنات متعددة بمختلف أنحاء الجسم ثم دخل لأمه القعيدة في الفراش وذبحها وسط توسلاتها حتى لا يفتضح أمره.

وفجرت تحقيقات النيابة مفاجأة أن زوجة الابن المتهم ابلغت شقيقة زوجها أن شقيقها ذهب لوالده ووالدته وهو عصبي ومنفعل.

وتبين أن المتهم ارتكب جريمته في الصباح الباكر معتمدا علي أن سكان المنطقة لم يشاهدوه منذ سفره إلى الخارج ولن يتعرفوا عليه إلا أن أحد الجيران تعرف عليه وادعي أنه سباك وكان يصلح بعض الأشياء في الشقة.

كان ضباط مباحث مديرية أمن الإسكندرية، ألقوا القبض على الابن، بعدما كشفت التحريات ارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية، ولاذ بالفرار.

وتمكن ضباط المباحث من تحديد مكان اختباءه وإعداد كمين والقبض عليه إنفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وباشرت النيابة التحقيق.

تعود بداية الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة باب شرقي بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثة رجل وسيدة متوفيين داخل الشقة سكنهما بالعقار رقم 16 بشارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة كل من "ع.س"، 81 عاما، وزوجته "ن.ع" 80 عاما، غارقين في دمائهما وبهما طعنات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

جرى نقل الجثتين بسيارة الإسعاف إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي.

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