أفغانستان تحت حكم طالبان.. عودة بطيئة لمدارس الثانوية للبنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (بي بي سي)

تقول التقارير الواردة من مدينة هيرات في غرب أفغانستان إن المدارس الثانوية للبنات أعيد فتحها.

وكانت تلك المدارس قد أغلقت منذ ثلاثة أشهر، قبيل وصول طالبان إلى السلطة.

وقال أحدالعاملين في الصحافة المحلية: إن الفتيات بدأن في حضور الدروس بعد أن أعطى قادة طالبان في المدينة الإذن بذلك.

لكن طالبان قالت إنها لا تستطيع ضمان سلامة التلميذات، فوضع مدارس الإناث في مدن وقرى أخرى في محافظة هيرات غير واضح، ولا تزال المدارس الثانوية للبنات مغلقة في معظم أنحاء البلاد منذ استيلاء طالبان على السلطة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مدارس الفتيات أعيد فتحها في أجزاء من ست مقاطعات من بين أربع وثلاثين مقاطعة حتى الآن.