اعترافات بمسؤولة الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية بالاعتداء جنسيًا على 216 ألف ضحية

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (بي بي سي)

تجمّع أساقفة وكهنة ومصلون السبت في مدينة لورد في جنوب غرب فرنسا لـ"استذكار" نحو 216 ألف ضحية اعتداءات جنسية موثقة في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وقرر المجتمعون "الاعتراف بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة" عن أعمال العنف الجنسية التي لحقت بآلاف الضحايا.

وكشفت لجنة مستقلة برئاسة جان مارك سوفيه عن وقوع أكثر من 216 ألف طفل ومراهق ضحايا رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020.

وفي ساحة كشف فيها عن صورة تمثال لرأس طفل يبكي، اجتمع 120 أسقفًا السبت بدون ارتداء ملابس الشعائر الدينية بناء على طلب الناجين من العنف الجنسي، وانضم إليهم كهنة ومدنيين، للاستماع لشهادات الناجين.